【レア】Fujii Kaze\

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2019年7月10,11日＆8月20日に行われた、藤井風さんの伝説のファーストライブ『FujiiKaze\"JAZZ\u0026PIANO\"TheFirst』の公式グッズです＾＾3日合計で約1,000人キャパのLIVEハウスでの開催だったので、所持人数が少ない超激レアグッズで超初期グッズです。1番初めに制作されたグッズで、正面はシンプル、背面は藤井風さんに関連するもののイラストのデザインだそうです。サイズ(cm)着丈 69身幅 50袖丈 19.5肩幅 48毛玉や汚れ等は見られませんが、開封済みの商品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮願います。防水加工、ゆうパック(追跡番号付き、対面お渡し)で発送です。早い者勝ちです。高額商品ですので、ご購入希望の方は、ご購入前にコメントお願い致します。HELPEVERHURTNEVERグッズ