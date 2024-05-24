美品 Fender USA アメリカン・プロフェッショナル II ストラト

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※値引き交渉一切不可です。FenderUSA(フェンダー・USA)AmericanProfessionalIIStratocasteerLeftHandモデルです。定価269,390円(税込)、シリアルから2022年製です。今回出品の個体は左利き用レフティーモデルですのでご注意ください。ネックグリップは「適度に太いネックは力を込めやすい」という人間工学に基づいた「ディープCシェイプ」を採用、コードもメロディもこれまでに増して自然な弾き心地が体験できるよう、ブラッシュアップされています。ネック裏塗装は「スーパーナチュラル・サテンウレタンフィニッシュ」が採用され、サラサラ過ぎずしっとり過ぎず、文字通り自然な握り心地です。ネックポケットは手に当たる部分にヒールカット加工が施されており、ハイポジションを弾く時のストレスを大幅に抑えています。ピックアップはチーフ・エンジニア、ティム・ショウ氏によって設計されたV-ModIIシングルコイルを3基搭載。前身のV-MODピックアップをさらにブラッシュアップさせ、ブラッシュアップし、ヴィンテージ系の暖かさと歯切れの良い明瞭さを両立させたトーンバランスを達成しています。コントロールは5WAYセレクタースイッチ＆1ボリューム・2トーンで、トーン2はプッシュ／プッシュ式のスイッチとなっており、スイッチをONにすると、フロントピックアップが起動します。これにより、今まで不可能だった「フロント+リア」や、リア・センターのハーフトーン時にONにすれば「シングルコイル全鳴らし」のサウンドが得られます。【状態】★ネック概ねストレート★フレット目立った減りなし★電装系の不具合なし★ロッド回していないので残不明演奏面で特記するような不具合はありません。中古ですので使用によるピッキング等の細かい擦れ等の使用感はありますが、外観を著しく損なうような大きな傷はなく、主観ですが美品と呼べるコンディションだと思います【付属品】★純正ハードケース★トレモロアーム★オーナーズマニュアル