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商品詳細
★韓国好きさん必見！★これがあれば、到着後すぐにドラマの主人公になれる？韓国ドラマ「トンイ」に出てきた楽器です。★楽器を始めてみたい！どうせなら珍しい楽器のが自慢できる！飾っておくだけでも可愛い☺︎韓国のヴァイオリンとも言われています。中国の二胡に似ていますが、二胡より高くはっきりとした音が出るのが特徴。彫刻も入ってます。直接韓国で買い付けてきました。アクセサリー・パーツ···ケース、弓、グリップスペア(1枚)駒(スペア1個)、カバー(2枚)、保証書中古品ですので、ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/financier535660.html
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