ペコちゃん陶器人形3体セット

ペコファミリークラブペコちゃんフィギュア陶器人形3体です。ドレスを着たミニ陶器人形2体と楽器を持ついる陶器人形1体ですサイズは約8㎝です。自宅で長期保管しておりましたので箱に少し黄ばみがあります、ご理解いただける方宜しくお願い致します。



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