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ペコちゃん陶器人形3体セット
商品番号 U69508098072
商品名

ペコちゃん陶器人形3体セット
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペコファミリークラブペコちゃんフィギュア陶器人形3体です。ドレスを着たミニ陶器人形2体と楽器を持ついる陶器人形1体ですサイズは約8㎝です。自宅で長期保管しておりましたので箱に少し黄ばみがあります、ご理解いただける方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation397508.html
http://narcologia.ru/goods/reflector646864.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture260541.html

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