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YAMAHA Maple Custom Absolute メイプルカスタム
商品番号 X96298423735
商品名

YAMAHA Maple Custom Absolute メイプルカスタム
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 21,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAMapleCustomAbsoluteメイプルカスタムアブソリュートmadeinJapan14\"×5.5\"新品で購入後あまり使用せずケースに入れてずっと保管してありました。サビやピッツ等多少の使用感はありますが、とても綺麗です。パーツ、ヘッド全て純正品です。純正品では無いですがしっかり目のソフトケースもお付けします。色は木目の美しい茶色です。
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