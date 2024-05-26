YAMAHA Maple Custom Absolute メイプルカスタム

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商品詳細
YAMAHAMapleCustomAbsoluteメイプルカスタムアブソリュートmadeinJapan14\"×5.5\"新品で購入後あまり使用せずケースに入れてずっと保管してありました。サビやピッツ等多少の使用感はありますが、とても綺麗です。パーツ、ヘッド全て純正品です。純正品では無いですがしっかり目のソフトケースもお付けします。色は木目の美しい茶色です。
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