Taylor Swift まとめ売り ⑤

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商品詳細
・Loverステッカー…擦れ、反りあります。・1989…ツアーエディション…パッケージ傷みあり…スリーブケース、帯、ギターピック、通常フォトカード1袋欠品…写真に写っているものが全てになります。・TaylorSwift…輸入盤・Lover初回限定盤…国内盤CD+DVD…7インチサイズ紙ジャケット仕様…帯なし・folklore…輸入盤PCへの取り込みは問題なくできましたが、状態を気にされる方はご遠慮ください。テイラー・スウィフトテイラースイフト泰勒絲※価格交渉、単品販売、取り置きには対応しておりません。※あくまでも人の手に渡ったものである事をご理解ください。※メルカリ便宅急便コンパクトで発送予定です。規定サイズにおさまるよう簡易梱包となります。※猫を飼っていますので、アレルギーがある方や神経質な方はご遠慮ください。※発送地域の都合上到着までに1週間以上お時間を要する場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful634751.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper571909.html
http://narcologia.ru/goods/composite770854.html
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