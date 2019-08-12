第１２８次製造貨幣大試験記念品

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商品詳細
いつのものかは分かりませんが、造幣局から出された記念品の銀メダルです。造幣局の刻印があります。重さは約500gです。メダルのデザインは、五百円硬貨の製造過程を表しているのだと思われます。かなり珍しいものだと思います。ご希望の方は、ご購入をお願い致します。
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