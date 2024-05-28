❤超高感度＆高集音性❣超簡単手軽に本格的なプロ級の収録を♪❤コンデンサーマイク

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M-1205-★新品未使用品♪★送料無料・迅速発送♪★ハイスペック・ハイエンドな最新最先端モデル＆デザイン❤★本格的なプロ仕様❤★コンデンサーだから高感度＆高集音性❤★単一指向性で残響音やノイズを抑える❤★レコーディングなどのプロ録音はもちろん動画撮影にも最適❤★★商品タイトル・商品説明文・実物写真も含めた商品画像の無断転載や真似をされている事がございますが、卑劣な無断転載等による偽物及び粗悪品にはご注意くださいませ★★【多機能★高集音性】コンデンサー形を採用し、高感度＆高集音性。生放送、宅録、録音、YOUTUBE、スカイプ実況などの放送に最適！テーブルなどにマイクアームを固定して、マイクを最適な位置に設置OK♪使い勝手＆利便性抜群♪♪♪ハート型の単一指向性タイプで、残響音やノイズを抑え正面を中心に集音します。【金属製★単一指向性形】このUSBコンデンサーマイクは、本体もマイクスタンドも耐久性に優れた金属製。重量感があり安定感抜群！音声に対して高感度で、マイクは正面の音のみをしっかりと拾えます。バックグラウンドノイズを最小限に抑えるタイトな指向特性により、周囲の雑音を抑えて狙った音源を的確に収音OK♪【操作簡単★スタンド付属】USBポートでPCに接続するだけの超簡単接続！初心者でも簡単かつすぐに使い始められます♪ドライバのインストールや外部サウンドカードも不要！マイクスタンドは270°調整でき、どんな角度でも声の録音に影響を与えないので、好きな角度に調整OK♪マイクスタンドからの振動衝撃を吸収し、安定した集音が行えます。本体重量：約290g（マイクコード含む）、マイクスタンド重量：約110g。【電源不要★簡単な音量設定】電源不要で耐久性に優れたコンデンサーマイク。レコーディングなどのプロ録音はもちろん、ニコニコ動画・生放送・YOUTUBE・宅録・カラオケ・ゲーム実況などにも最適！Facebook・MSN・Skypeなどのインターネット通話にも対応♪ボリュームノブが付いており実用性も抜群！ノブを反時計回りに最小音量まで回すと、音量オフします。【パッケージ内容】コンデンサーマイク*1三脚スタンド*1XLRケーブル*1取扱説明書*1