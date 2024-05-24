UNI-PEX(ユニペックス）ワイヤレスアンプWA-852D　マイク付

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即購入OKワイヤレスアンプWA-852DとワイヤレスマイクＷＭ-8400 1本付イベントなどですぐに使えます。動作確認済ワイヤレスマイクを別途用意すればさらに2本使えます。2007年11月新品購入品WA-852D：本製品は、マイク入力×１、予備入力×１及び８００ＭＨｚ帯ＰＬＬダイバシティワイヤレスチューナーを3台組み込んであり、３入力のミキシング放送が可能です。最大５入力のミキシング放送ができます。フルロジックオートリバースカセットデッキを内蔵。録音再生、オートシャットオフ、前後一曲頭出し、走行モード選択の各機能を有しており、再生時にはスピードコントロールが可能です。１２／８ｃｍ対応のスピードコントロール可能なＣＤプレーヤーを内蔵しており、通常再生、ランダム再生、プログラム再生の各機能を有しています。電源にＡＣ１００Ｖ、ＬＲ２０（単一形アルカリ乾電池）×８、専用ニカド蓄電池の３電源が使用できる可搬形のスピーカー内蔵式アンプです。※乾電池は、電池BOXが欠品の為、現状では使用できません。専用のニッカド蓄電池が2個付属します（1個は、組込済み）。充電をすると使用できますが、バッテリーの劣化状態は、不明です。 ＷＭ-8400 新スプリアス規格対応品水晶PLLシンセサイザー方式のB帯送信出力切り替え付き、防滴ワイヤレスマイクロホン。15波同時使用対応の受信機と組み合わせて、同時に最大15本のマイクを使用するワイヤレスシステムが構成可能。ワイヤレスマイクの電源スイッチを操作することにより、セカンドチャンネル設定ができ、既存受信機で音声出力切換えが可能です。また、送信出力は２ｍＷ／６ｍＷの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。メーカー設定で TOA 等にも対応。注意事項中古品の為、キズ汚れ、持ち手横に欠けが有ります。色焼けがも有ります（写真より黄色いです）。 発送は、ゆうゆうメルカリ便を120サイズにて発送します。梱包資材は、リサイクルの物を使用します。種類...PAシステムTOAPanasonic（パナソニック）