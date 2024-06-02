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- 【50枚限定】佐々木朗希 2021 BBM ロッテ ホロ箔サイン
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...写真ご覧いただきありがとうございます。BBM20211st千葉ロッテ佐々木朗希50枚限定ホロ箔サインカードシリアルパラレルカード(直筆サイン無し)になります。状態は画像をご確認の上、お願いいたします。初期傷等細かいコンディションにこだわる方のご購入はご遠慮いただいております。ＮＣ、ＮＲでお願いいたします。他にも、佐々木朗希選手(2020)、大谷翔平選手(2013)の出品もしていますので気軽にぞいて見てください。よろしくお願いいたします。
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