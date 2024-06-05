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- 専用CE37 木地真漆塗 懐石道具一式 セット 木箱 蒔絵黒塗漆器会席料亭日本
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商品詳細
☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】◎同梱不可「木地真漆塗懐石道具一式セット木箱」写真に写るものが全てとなります。丸盆(大、小)2、四方盆1、折敷5、御櫃1、湯次1、しゃもじ1、杓子1、盃台2、小吸物椀5、汁椀5、飯椀5、煮物椀5写真の木箱に収まっております。【寸法】丸盆(大)直径約24.2cm高さ約2cm丸盆(小)直径約22.7cm高さ約2cm四方盆幅約23.9cm×23.9cm高さ約3.2cm折敷幅約30.5cm×30.5cm高さ約2.3cm御櫃幅約24.3cm高さ約10cm湯次幅約24.5cm×14cm高さ約14cmしゃもじ全長約23.5cm杓子全長約23.5cm幅約7.5cm盃台(大)幅約12.7cm高さ約7cm盃台(小)幅約12.7cm高さ約6.3cm小吸物椀全高約9cm椀高約7cm幅約6.8cm汁椀全高約8cm椀高約6cm幅約12.8cm飯椀全高約10.8cm椀高約7cm幅約12.8cm煮物椀全高約10cm椀高約6.5cm幅約13.6cm※誤差や個体差はご了承願います【状態】目立つダメージはありませんが使用感のあるものでございます。経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、ヤケ等があります。折敷スレキズ多め、御櫃に漆の小カケ２、煮物椀に漆の小カケ３、汁椀一客にヒビ１紙箱や木箱にヨゴレ、木箱蓋が完全に閉まらない等がございます。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#蔦蔓#金銀#盃#盃台#古玩#彫刻#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#g1503
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