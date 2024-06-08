【美品】中国古玩　彫刻　唐物　玉石　金魚　置物　インテリア　骨董　美術品　S9

中国古玩彫刻骨董古美術美術品玉石の彫刻オブジェです。重さ約1.3kgです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。美しい天然玉石を使用し、金魚が水草で戯れる構図で製作した、貴重な透かし彫り作品です。金魚の尾びれ、水草の葉の一枚一枚に至るまで細部にこだわった素晴らしい芸術作品です。#gesundの天然石石彫彫刻 商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。古美術 アンティーク 中国古玩 唐物 玉石 翡翠 田黄石 彫刻 細密彫 置物 インテリア 骨董 美術品 北欧 モダニズム 柳宗理 有田焼 九谷焼 芸術ハンドメイド 海岸風 モダン お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 96B90H05203A2685



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