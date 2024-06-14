PIZZA OF DEATH コーチジャケット ナイロンジャケット Lサイズ

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【お値下げ可能です。お気軽にご連絡ください】2019年10月にゲリラ販売した時に購入しました。一瞬で売り切れた商品です。Mサイズが希望だったのですが、売り切れでLサイズを買いました。しかしやっぱり大きかったのでお譲りします。開封して、試着してからは1度も着ておらず、ほぼ新品です。Lサイズ着丈72cm身幅60cm(公式サイト引用)WANIMAグッズ他にも出品中です。是非ご覧ください#zeenWANIMAgoods#PIZZAOFDEATH#ピザオブデス#WANIMA#HiSTANDARD#横山健#ハイスタ