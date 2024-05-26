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ZOOM MSH-6 ズーム マイクカプセル
商品番号 N83470661230
商品名

ZOOM MSH-6 ズーム マイクカプセル
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 2,693 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最近、結構品薄なマイクとのことです。2つ持っているので、必要な方にお譲りします。zoomH6で動作確認はいたしました。動作がおかしい場合はご購入された方の判断でなくメーカーが直接確認しエビデンスがある場合のみ返品を承ります。（かかった経費や返送料はご負担頂きます）発送は平日のご購入で土日発送、土日のご購入で翌土日の発送になります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/choice887685.html
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