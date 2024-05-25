イーグルスのボブルヘッド＆フィギュアセット 15体

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商品詳細
楽天イーグルスのボブルヘッド＆フィギュアセット２０１３年 ボブルヘッド コンプリート（マギー、ジョーンズ、鉄平、松井稼頭央、田中将大、青山浩二、銀次、聖澤諒、嶋基宏）２０１２年 ボブルヘッド 釜田佳直２０１５年 ボブルヘッド 銀次、西田哲朗 ２０１１年 フィギュア リック、渡辺、岩村計１５体です。１４０ｃｍの箱に入れて送ります。※ おまけつけます。ジャンル（スポーツ選手）...野球
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