sumika ユニフォーム Sサイズ ／ハマスタ限定袋付き

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商品詳細
sumikaユニフォームSサイズ＋ハマスタ限定の袋付き1回だけ着用した後は、洗濯し収納していた為傷や汚れはない状態です。ただ、素人保管となりますので気になる方はご遠慮ください。コメントせず、購入OKです！配送時は小さく畳んだ状態で送りますのでご了承ください。これ以上の値下げは現状、考えておりません。#sumika#sumikaユニフォーム#限定グッズ
http://narcologia.ru/goods/browse464291.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln823202.html
http://narcologia.ru/goods/pompous881823.html
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