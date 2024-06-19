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sumika ユニフォーム Sサイズ ／ハマスタ限定袋付き
商品番号 C92485870197
商品名

sumika ユニフォーム Sサイズ ／ハマスタ限定袋付き
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,983 円
在庫状況 あり

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商品詳細

sumikaユニフォームSサイズ＋ハマスタ限定の袋付き1回だけ着用した後は、洗濯し収納していた為傷や汚れはない状態です。ただ、素人保管となりますので気になる方はご遠慮ください。コメントせず、購入OKです！配送時は小さく畳んだ状態で送りますのでご了承ください。これ以上の値下げは現状、考えておりません。#sumika#sumikaユニフォーム#限定グッズ
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