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火消しの鳶口（とびぐち）　本歌　P47-2
商品番号 E94505848353
商品名

火消しの鳶口（とびぐち）　本歌　P47-2
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さは、５８センチ。　　　　　江戸時代の本歌です。作りはしっかりして、迫力があります。状態は良いです。
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