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中国　吉州窯　黒釉　木葉天目茶碗　C　4056
商品番号 W90467015386
商品名

中国　吉州窯　黒釉　木葉天目茶碗　C　4056
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約7.5cm　幅約13.2cm欠けている箇所が見受けられます。　土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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