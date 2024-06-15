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- 【レア】昭和警察 / 帯革(サムブラウンベルト) / 4.5㎝幅
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商品詳細
【商品の説明】昭和時代の帯革です。 長さ：約117㎝(8段調整穴の5つ目からバックルフック迄約92㎝) 幅：4.5㎝(5.0㎝幅の帯革は頻繁に見られますが4.5㎝はレア物です) 材質：本革 番手の刻印はありません。【商品の状態】使用状況：中古(裏面に汚れあります)ご不明な点や御要望は、御質問下さい。ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。佐川急便で発送しますが、土日祝の発送は対応しておりません、御容赦願います。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit498686.html
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