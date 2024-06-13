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【美品】おジャ魔女どれみ♡クルリンコール　当時品
商品番号 A79514362362
商品名

【美品】おジャ魔女どれみ♡クルリンコール　当時品
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おジャ魔女どれみクルリンコール　魔法の実2個付き外箱もお付けいたします！※対応電池が自宅になく、　動作確認ができておりません。20年以上前に購入したお品ですが、目立った傷や汚れ、変色もなく美品と思います♡経年劣化、自宅保管品にご理解いただける方のみ、どうぞよろしくお願い致します(*^_^*)
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