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都山流 尺八 春洞銘 3本継 全長約70cm 和楽器 竹製
商品番号 W72959693330
商品名

都山流 尺八 春洞銘 3本継 全長約70cm 和楽器 竹製
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 8,316 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都山流尺八春洞銘3本継全長約70cmになります。春洞・錦水・昌山などコレクション品と共に収蔵されていた蔵出し品の尺八です。竹製、春洞銘入り、3本継ぎ、歌口は都山流、長さは70cmです。問題なく音出しできました。小傷や多少の使用感こそあるもの目立つ傷などのない良品です。その他細かな状態などは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/stepchild170452.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei403971.html
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