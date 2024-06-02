TAMA RW200 リズムウォッチ 電子メトロノーム

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商品詳細
tamaの電子メトロノームです。使わなくなりましたので出品致します。複数のテンポを記録しておけるので、ライブの時に演奏開始前にテンポを取るのに大変重宝しました。動作問題ありません。ソフトケースと本体のみの出品です。
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