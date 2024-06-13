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バック アルティザン 1-1/2B トランペット用マウスピース BACH
商品番号 K70504036448
商品名

バック アルティザン 1-1/2B トランペット用マウスピース BACH
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランペット用マウスピース、バックのアルティザン「1-1/2B」です。銀メッキです。ニューヨークバックをベースにして製作されているようです。状態はやや小さな傷が見られますが目立つダメージはありません。写真をご参照ください。この他にもトランペットマウスピースを中心に多数出品しますが、夏期間のみの出品予定で、おおよそ９月はじめには全ての出品を終了する予定です。(多少前後する可能性があります。)その後の再出品は未定です。※発送はメルカリ便なので、他商品との同包はできません。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピース
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