SHURE シュアー SM58 no4

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商品詳細
説明不要の定番のダイナミックマイクです。多少の塗装ムラ、小傷はありますが綺麗な状態です。動作確認済み。安心してお使いください。グリルの凹みはありません。デシケーター保管していました。本体の他、シュアーバック、専用ホルダーが付属します。こちらペットなし喫煙者いません。種類...マイク
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