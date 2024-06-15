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SHURE シュアー SM58 no4
商品番号 A63454627486
商品名

SHURE シュアー SM58 no4
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

説明不要の定番のダイナミックマイクです。多少の塗装ムラ、小傷はありますが綺麗な状態です。動作確認済み。安心してお使いください。グリルの凹みはありません。デシケーター保管していました。本体の他、シュアーバック、専用ホルダーが付属します。こちらペットなし喫煙者いません。種類...マイク
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