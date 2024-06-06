掛軸　仏画　木版　南無阿弥陀佛　三幅対　C　4951A

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大きさ 全長約90cm×25cm （A）画寸約13cm×6.7cm （B）画寸約13.3cm×6.7cm（C）画寸約5.3cm×2.3cm全体的にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。