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- 【真作】水田硯山/山水図/大正～昭和期/横物/掛軸/名家伝来/AA-355
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商品詳細
【真作】【参考】水田硯山 日本画家。大阪生。名は美朗。兄は南画家水田竹圃・水田黄牛、弟は日本画家要樹平。南画を兄竹圃に学ぶ一方、藤沢南岳に漢籍で学ぶ。後期印象派の画風を摂取するなど、新しい表現をとり入れた新鮮な南画を描いた。帝展・新文展無鑑査。日展依属。日本南画院監事。国際墨画展文部大臣賞受賞。京都に住した。昭和63年（1988）歿、85才【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好ですが、地に多少の糊シミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 143cm×幅 73cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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