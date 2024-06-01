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ほぼ新品　Cello【JargarSuperior】C線　タングステン巻　チェロ
商品番号 W16012793262
商品名

ほぼ新品　Cello【JargarSuperior】C線　タングステン巻　チェロ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Cello【JargarSuperior】C線Ilovestrings価格¥9,841（税込み）ModelNumberVcJSrCＣ線　ループコア/タングステン巻新品に近いです。鳴らしてから3分後にすぐに弦を変えたため、ほぼ新品です。クリアで力強く、豊かな音色をお求めの方に特におすすめです！-----種類···チェロアクセサリー・パーツ···弦G線と同時ご購入でしたら若干の割引できますので、コメント欄にご記入ください。
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