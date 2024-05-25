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- 江戸 骨董 赤毛人物皿 閑山造 古伊万里染付 青磁 五寸皿一枚
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商品詳細
江戸時代骨董古伊万里染付青磁閑山造珍品 赤毛人物文五寸皿 一枚面白い図柄です人物文の上に窯傷があります割れ欠けヒビはありません宜しくお願いします
http://narcologia.ru/goods/procurement598933.html
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