  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
TASCAM DP-008EX
商品番号 Y58974354234
商品名

TASCAM DP-008EX
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

TASCAMDP-008EX動作確認済み別売りのACアダプターをお付けします。※外箱、SDカードは付属しません。電池駆動が可能なマルチトラックレコーダーTASCAM「DP-008EX」。軽量コンパクトなボディに高性能マイクを内蔵し単体での録音も可能。また各トラックには専用の操作子を装備し、シンプルな操作を実現しました。USB経由でパソコンとのデータ転送も可能。録音場所を選ばず、外出用の音楽スケッチパッドとして最適です。#TASCAMDP_008EX
http://narcologia.ru/goods/appendectomy40253.html
http://narcologia.ru/goods/organization269462.html
http://narcologia.ru/goods/pompous322923.html
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
TASCAM(タスカム) DP-008EX マルチトラックレコーダー DIGITAL POCKETSTUDIO 8トラック SD/SDHC MTR 音楽制作 ギター ボーカル バンド録音
TASCAM(タスカム) DP-008EX マルチトラックレコーダー DIGITAL POCKETSTUDIO 8トラック SD/SDHC MTR 音楽制作 ギター ボーカル バンド録音
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | 8トラック SD/SDHC MTR(Multi Track Recorder) | ブランド ...
DP-008EX | 8トラック SD/SDHC MTR(Multi Track Recorder) | ブランド ...
TASCAM コンパクトMTR DP-008
TASCAM コンパクトMTR DP-008
Tascam DP-008EX [VJ033]（中古）【楽器検索デジマート】
Tascam DP-008EX [VJ033]（中古）【楽器検索デジマート】
WAIYUCN ハードEVAキャリングケース Tascam DP-008EX 8トラックデジタルマルチトラックオーディオレコーダーケース
WAIYUCN ハードEVAキャリングケース Tascam DP-008EX 8トラックデジタルマルチトラックオーディオレコーダーケース
DP-008EX | TASCAM (日本)
DP-008EX | TASCAM (日本)
Amazon.co.jp: TASCAM DP-008EX Multi-track Recorder by DIGITAL ...
Amazon.co.jp: TASCAM DP-008EX Multi-track Recorder by DIGITAL ...
DP-008 | TASCAM (日本)
DP-008 | TASCAM (日本)
奥田民生 8トラックポータブルMTR『DP-OO8EX-OT』SPECIAL SITE
奥田民生 8トラックポータブルMTR『DP-OO8EX-OT』SPECIAL SITE

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru