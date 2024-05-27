TASCAM DP-008EX

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商品詳細
TASCAMDP-008EX動作確認済み別売りのACアダプターをお付けします。※外箱、SDカードは付属しません。電池駆動が可能なマルチトラックレコーダーTASCAM「DP-008EX」。軽量コンパクトなボディに高性能マイクを内蔵し単体での録音も可能。また各トラックには専用の操作子を装備し、シンプルな操作を実現しました。USB経由でパソコンとのデータ転送も可能。録音場所を選ばず、外出用の音楽スケッチパッドとして最適です。#TASCAMDP_008EX
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