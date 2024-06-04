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Gibson USA レザーケース＋Gibsonシールド3m
商品番号 M79815801787
商品名

Gibson USA レザーケース＋Gibsonシールド3m
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#激レア楽器はこちらGibsonUSAレザーケース＋ギブソン純正シールド3mになります！※エレキギター専用になります使用感もあります。ストラップが無いので特別特価にて出品いたしますかなり目立ちます、超カッコいいです。肉厚もあり大切なギターをしっかり保護してくれます！
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