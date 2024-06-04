Gibson USA レザーケース＋Gibsonシールド3m

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商品詳細
#激レア楽器はこちらGibsonUSAレザーケース＋ギブソン純正シールド3mになります！※エレキギター専用になります使用感もあります。ストラップが無いので特別特価にて出品いたしますかなり目立ちます、超カッコいいです。肉厚もあり大切なギターをしっかり保護してくれます！
http://narcologia.ru/goods/freezer58498.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict878918.html
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