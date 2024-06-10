『美品』LEGEND PRODUCCD BY ARIA PROII レジェンド

『美品』LEGENDPRODUCCD BY ARIA PROII レジェンド プロデュース バイ アリア プロ２ストラトキャスタータイプ ソフトケ－ス、トレモロア－ム、レンチ付きスッキリしたオフホワイトが気にいって買いましたが機材が増えたので手放します！弾きやすいので大事にされる方にお願いします！価格の割には価値観が有ります！女性や初心者にもお薦めします！『状態』ピックガ－ドに少し目立たない擦り傷が有りますが全体的に使用感の少ない綺麗な状態です！ネックはストレートで弦高を低めに設定してますが音のビビりや詰まりも有りません！気持ち良く弾けると思います！フレットの減りは無い様に見受けれます！ペグ、ナット、ブリッジサドルなど普通に機能します！音だしや電気系統に問題は無くガリやノイズも有りません！配送は丁寧に梱包して発送させて頂きます！



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