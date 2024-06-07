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- BOSS DS-1 日本製 ①
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商品詳細
電池とアダプターで動作確認済み。ガリ無し、動作良好です。サムスクリューゴムに劣化あります。筐体にキズ少なく比較的キレイな状態です。本体のみ、付属品なしです。DS-1(Distortion)BOSS#BOSS#DS_1_Distortion_種類...エフェクター
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