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BOSS DS-1 日本製　①
商品番号 W54202348062
商品名

BOSS DS-1 日本製　①
ブランド名 ボス
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電池とアダプターで動作確認済み。ガリ無し、動作良好です。サムスクリューゴムに劣化あります。筐体にキズ少なく比較的キレイな状態です。本体のみ、付属品なしです。DS-1(Distortion)BOSS#BOSS#DS_1_Distortion_種類...エフェクター
http://narcologia.ru/goods/tenet843763.html
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