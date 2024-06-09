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ケロッグ 3個セット Kellogg's アメトイ フィギュア ソフビ 人形
商品番号 L95759654673
商品名

ケロッグ 3個セット Kellogg's アメトイ フィギュア ソフビ 人形
ブランド名 ケロッグ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケロッグのライスクリスピーのキャラクター、ポップ・スナップ・クラックルのフィギュア3たいセットになります(*ˊᵕˋ*)1984年製箱入りで目立人形です(*´艸`)♡①ポップ・黄色い帽子の子②スナップ・白い服の子③クロックルえ青い服の子※バラ売り不可とても美品ですが、1980年代のヴィンテージ品の為箱に少しお傷み見られるかもしれません。お写真をご確認の上ご購入くださいませ‎(◍˃ᵕ˂◍)アメトイ好き、ケロッグ好きな方はぜひいかがでしょうか(*´艸`)？KelloggCerealRiceKrispiesアメリカンアメリカン雑貨アメリカントイアメトイアメ雑アメカジインテリアアドバタイジングインテリア雑貨ミールトイおもちゃおまけノベルティマクドナルドMcdonald'sヴィンテージビンテージフィギュア世田谷ベースアドトイ人形ドールおままごとアメリカン海外輸入品可愛いゆめかわシリアルケロッグライスクリスピーコーンフレークKellogg'sレアセットトニーザタイガーカラフルKelloggソフビPVCシェフ貯金箱コインバンクcoinbankトラPVCグッズ種類...ラバーマスコット
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