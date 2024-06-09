ケロッグ 3個セット Kellogg's アメトイ フィギュア ソフビ 人形

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70’s ケロッグ（Kellogg’s） ソフビ フィギュア 『ポップ（Pop!）』『スナップ（Snap!）』『クラックル（Crackle!）』3体セット ヴィンテージのアメリカントイ雑貨



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ケロッグ コレクティブル フィギュアリン 5体セット FUN 4 ALL

ケロッグのライスクリスピーのキャラクター、ポップ・スナップ・クラックルのフィギュア3たいセットになります(*ˊᵕˋ*)1984年製箱入りで目立人形です(*´艸`)♡①ポップ・黄色い帽子の子②スナップ・白い服の子③クロックルえ青い服の子※バラ売り不可とても美品ですが、1980年代のヴィンテージ品の為箱に少しお傷み見られるかもしれません。お写真をご確認の上ご購入くださいませ‎(◍˃ᵕ˂◍)アメトイ好き、ケロッグ好きな方はぜひいかがでしょうか(*´艸`)？KelloggCerealRiceKrispiesアメリカンアメリカン雑貨アメリカントイアメトイアメ雑アメカジインテリアアドバタイジングインテリア雑貨ミールトイおもちゃおまけノベルティマクドナルドMcdonald'sヴィンテージビンテージフィギュア世田谷ベースアドトイ人形ドールおままごとアメリカン海外輸入品可愛いゆめかわシリアルケロッグライスクリスピーコーンフレークKellogg'sレアセットトニーザタイガーカラフルKelloggソフビPVCシェフ貯金箱コインバンクcoinbankトラPVCグッズ種類...ラバーマスコット