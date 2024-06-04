エーハイム外部フィルター2217 ダップルタップ美品

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商品詳細
熱帯魚水槽90で使用していました。水槽のサイズを変更したので、出品します。内容は写真の物で全てになります。ろ材も付属します。(黒いのが未使用のろ材)動作チェック済み。動き時の水量は激流で静かです。使用期間は半年程度です。掃除しましたところで、綺麗に見えますが、中古となりますので神経質な方はご遠慮ください。用品の種類···水草観賞魚の種類···熱帯魚用品の種類···水草観賞魚の種類···熱帯魚
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