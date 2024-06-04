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サントリー 角＆白角　2.7L　セット
商品番号 E47022909700
商品名

サントリー 角＆白角　2.7L　セット
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 12,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一本あたりの容量...2L〜総数...2本酒店購入白角ジャンボボトル・・・現在デザイン（レトロではありません）終売品　かなりレアな品角　ジャンボボトル
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