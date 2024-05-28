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カロリーエースプラス　猫用流動食
商品番号 A23162241579
商品名

カロリーエースプラス　猫用流動食
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カロリーエースプラス　猫用流動食85グラム　18缶賞味期限　2026年　写真の表示をご覧ください。注射器で直接給餌していました。他の猫が喜んで舐めるので、味は美味しいようです。フードの種類···栄養補助食品
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カロリーエースプラス　猫用流動食
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カロリーエースプラス　猫用流動食
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