カロリーエースプラス　猫用流動食

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商品詳細
カロリーエースプラス 猫用流動食85グラム 18缶賞味期限 2026年 写真の表示をご覧ください。注射器で直接給餌していました。他の猫が喜んで舐めるので、味は美味しいようです。フードの種類···栄養補助食品
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