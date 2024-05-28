キャットタワー 据え置き 人気 猫タワー 幅49×奥行き49×高さ133cm

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キャットタワー据え置き人気猫タワー幅49×奥行き49×高さ133cm子猫成猫中小型猫多機能多頭飼い麻紐爪研ぎ遊びのポンポン階段付きスリム省スペース日本語取扱説明書付き組み立て簡単ライトグレー【商品仕様】材質：支柱-紙管、麻紐/張り材-ポリエステル/板材-パーティクルボード。最大荷重：約25kg。全体寸法：約幅49×奥行き49×高さ133cm、大きな部屋：約幅45×奥行き27×高さ25cm、小さな部屋：約幅27×奥行き27×高さ21cm。猫ちゃんが高台に座ると、ちょうど飼い主さんが撫でるように設計された高さで、飼い主さんとペットのコミュニケーションもスムーズに行えます。女性の方でも無理ぜず手が届き、お掃除もラクラクです【快適な居心地】見晴らしのよい高台、暖かく眠れるネコハウス、猫パンチ用のポンポン、広々とした台座、爪研ぎポールなど猫ちゃんがが嬉しい機能が満載しており、ゆっくり寛げる空間を作り出します。ネコちゃんに飽きずに楽しんで頂き、多頭飼いにもおすすめです【安全性を配慮した設計】最も上にある高台には落下防止ガード付いており、安心してくつろげます。下に階段があり、子猫やシニア猫ちゃんにもやさしい設計で、楽々に登ったり降りたり、転倒を防止できます【優れた素材】耐久性のあるパーティクルボードを採用し、頑丈な作りで安定性が抜群です。爪とぎには天然ザイザル麻を採用し、思う存分に引っ掻きます。さらに、表面にはふわふわなフランネルで包み込まれ、寒い季節でもやさしい温もりを楽しめます管理番号$$10001