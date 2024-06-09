ADA侘び草マット・ADAクリスマスモス・ADAプレミアムモス・DOOA

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商品詳細
用品の種類···水槽用レイアウト用品観賞魚の種類···熱帯魚観賞魚の種類···その他DOOAの侘び草マットにADAクリスマスモスを活着させた物6枚セットです。育成中ですがシステムパルダやシステムテラなどにいかがでしょうか！追加ADAプレミアムモス約半カップ追加致します。こちらは、発送の都合上カップから出してジップロックに入れての発送になります。ジップロックに入れてネコポスにて発送致します。ADADOOA侘び草侘び草マットクリスマスモスシステムパルダシステムテラモスウィローモスプレミアムモスBIOMIZUKUSANOMORI
http://narcologia.ru/goods/forthcoming319092.html
http://narcologia.ru/goods/tenet84263.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral864332.html
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