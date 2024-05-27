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商品詳細
shipsシップス\u003c手洗い可能）ショルダーレースパールモチーフボタンブラウス トップス定価13,970円サイズフリーカラー ブルーグリーン2回着用 状態良好以下サイト引用２０２２Ｆａｌｌ－ご好評の定番アイテムや、夏から秋にかけて活躍するシーズンレスアイテムをいち早くご紹介－■デザイン・襟元フロントに大き目なパールが華やかさを演出・肩には身生地と同色のレーステープを配しておりアクセントに・身幅はゆとり感があり肌離れしやすく快適です・背中に襟下から大きめにタックを入れ、後ろ姿もキレイ見えします■素材・透けにくさ、重さを感じにくい重厚感、高級感のある膨らみを表現・ご自宅での手洗い可能■コーディネート・カジュアルに、通勤に活用できる１枚で決まるブラウス・細身なデニムでカジュアルでもキレイ見えスタイルに◎・テーパードパンツとの相性も良く、ヒールで合わせていただければ通勤着として着用いただけます。－－－－－－－－－－生地の厚み：薄手伸縮性：無透け感：無光沢感：やや有水洗い：可－－－－－－－－－－
http://narcologia.ru/goods/influenza736893.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful349251.html
http://narcologia.ru/goods/providence298294.html
ships シップス/手洗い可能 ショルダーレースパールモ チーフボタンブラウス
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