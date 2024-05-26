MaxMara♡マックスマーラ　総柄カットソー《L》カシュクール　7分袖

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ご覧になっていただき有難うございます(^^♪フォロー割をやっていますので、是非フォローして頂けると幸いです(^_-)-☆【商品説明】U148#古着屋ひまわりトップス■カラー：茶系 ブラウン系※撮影環境等で実際の色味と異なる場合がございます。■サイズ：L写真内に採寸表を掲載しておりますのでご確認ください。(^^)/※素人採寸の為、数値が多少異なる可能性がございます、ご了承ください。■企業:(株)オーティーエス※購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※素人確認の為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。