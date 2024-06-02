【即日発送】Chloe エデン　ショルダーバッグ　ミニバッグ　カメラバッグ

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‼️当ショップから2点以上購入で500円引き‼️【商品説明】クロエ Chloeエデンショルダー取り外し可内側ポケット×1ギャランティーカード、袋無し【サイズ/カラー】レディース素人採寸ですので誤差はご容赦ください。本体 約W19.5×H12×D5.5cmショルダー 約105cm(多少短くできます)マチがあるので見た目以上に物が入ります。【状態】中古ショルダー連結部分の金具は多少擦れがあります。アクセサリーのキャメルのレザーはタッセルに反りがあったり使用感があります。内側は使用感あります。画像6確認ください。⚠️画像4のショルダー連結部分に破損があります。まだ使える状態ですが、こちらで責任は負えませんので気になる方はご遠慮ください。その他気になる部分あればコメントください。確認して画像追加したりできます！【購入場所】イオンのブランドショップ【発送】⚠️ゆうパケットでポスト投函にて発送します。商品には支障がないように多少潰して梱包します。気になる方は値上げにて発送方法変更させていただきますので必ず購入前にコメントください。検索クロエ Chloeロエベ LOEWEハンドバッグ ショルダーバッグミニバッグ バッグストリート系大人女子海外ファッションカジュアルモード系シンプルコーデハイブランド韓国ファッション 韓国アイドル Y2KインスタグラマーYouTuberティックトッカーオールシーズン春夏秋冬エデンタッセルフリンジチャーム斜め掛け肩がけポシェットヴィンテージビンテージvintage種類···ミニショルダーバッグ