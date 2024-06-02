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Adam et Rope　シフォンプリントワンピース　ロング丈　イエロー
商品番号 L39160489134
商品名

Adam et Rope　シフォンプリントワンピース　ロング丈　イエロー
ブランド名 アダムエロペ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^以下商品説明です。お値引きまたはご不明なところがあればお気軽にコメントください♪↓その他のレディースアイテムはコチラ↓#yu☆のレディースアイテム【ブランド】AdametRopeアダムエロペ【アイテム】シフォンプリントワンピース表記サイズフリーシフォン　ワンピース　ロング丈　フリル　イエロー　黄色　マキシ丈【サイズ】着丈：105cm身幅：51cmゆき丈：74cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】目立った傷や汚れはなく、美品になるかと思います＾＾ふんわりとしたシフォン生地です。両サイドにポケットがあり、絞り紐も左右にあります。【素材】ポリエステル　100％管理番号499
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http://narcologia.ru/goods/Sydney391349.html
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