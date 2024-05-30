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着る機会が少なくなり、2回しか使用していませんハンガーもご希望の方は事前にお知らせ下さい状態は良いですご理解頂いた上でご検討下さい袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···無地#フォクシー#FOXEY#ワンピース#入園式#入学式#卒園式#卒業式#コンサート#イベント#レディース