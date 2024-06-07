新品☆コーチ エレンクロス ボディー ショルダーバッグ ピーコック C1432

COACHコーチのショルダーバッグをご覧いただきありがとうございます♡※新品未使用※即購入大歓迎です！※1点のみの出品です。お早めに！！【商品詳細】・コーチの【エレンクロスボディー】ショルダーバッグです。・深みのあるカラーのレザーに、ブランドロゴがワンポイントになっています。・開閉はマグネット式で、スムーズに中身を取り出すことができます。内側にはオープンポケットが2箇所備わり、荷物を分けて収納することができて便利です。・ショルダーの長さは調節ができますので、お好きな長さにしてお使いいただけます。・ちょっとしたお買い物や旅行の際にちょうどいいサイズ感です。●ブランド：COACHコーチ●商品名：COACHエレンクロスボディーショルダーバッグ●型番：C1432●サイズ：約W21xH15xD7cmショルダー長さ：約114-128cm●素材：レザー●カラー：IMPECピーコック●仕様：開閉：マグネット内側：オープンポケットx2ご不明点がございましたらコメントよろしくお願いします。素材...その他レザー(本革)カラー...グリーン系種類...ミニショルダーバッグ



COACH】コーチ ぺブルレザー エレン ロゴ クロスボディ 三日月 ハーフ ...



新品☆COACH コーチ エレン クロスボディー ショルダーバッグ C1432 ...



COACH (コーチ) レザーエレンクロスボディ ショルダーバッグ



新品☆COACH コーチ エレン クロスボディー ショルダーバッグ C1432 ...



Amazon | [コーチ] ショルダーバッグ レディース C1432 レザー エレン ...



新品☆COACH コーチ エレン クロスボディー ショルダーバッグ C1432 ...



新品☆COACH コーチ エレン クロスボディー ショルダーバッグ C1432 ...



エレン クロスボディー ショルダーバッグ/ホワイト/C1432



エレン クロスボディー ショルダーバッグ/ホワイト/C1432



Amazon | [コーチ] ショルダーバッグ レディース C1432 レザー エレン ...



COACH (コーチ) レザーエレンクロスボディ ショルダーバッグ



Amazon | [コーチ] ショルダーバッグ レディース C1432 レザー エレン ...



エレン クロスボディー ショルダーバッグ/ホワイト/C1432



斜めがけバッグ2Way【COACH/コーチ】CC437 B4BK | コーチ(COACH ...



新品☆COACH コーチ エレン クロスボディー ショルダーバッグ C1432 ...