新品☆コーチ エレンクロス ボディー ショルダーバッグ ピーコック C1432

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商品詳細
COACHコーチのショルダーバッグをご覧いただきありがとうございます♡※新品未使用※即購入大歓迎です！※1点のみの出品です。お早めに！！【商品詳細】・コーチの【エレンクロスボディー】ショルダーバッグです。・深みのあるカラーのレザーに、ブランドロゴがワンポイントになっています。・開閉はマグネット式で、スムーズに中身を取り出すことができます。内側にはオープンポケットが2箇所備わり、荷物を分けて収納することができて便利です。・ショルダーの長さは調節ができますので、お好きな長さにしてお使いいただけます。・ちょっとしたお買い物や旅行の際にちょうどいいサイズ感です。●ブランド：COACHコーチ●商品名：COACHエレンクロスボディーショルダーバッグ●型番：C1432●サイズ：約W21xH15xD7cmショルダー長さ：約114-128cm●素材：レザー●カラー：IMPECピーコック●仕様：開閉：マグネット内側：オープンポケットx2ご不明点がございましたらコメントよろしくお願いします。素材...その他レザー(本革)カラー...グリーン系種類...ミニショルダーバッグ
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