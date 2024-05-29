レディースショルダーバッグ

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商品詳細
2016年に購入しもう色落ちが目立つため出品しました。まだまだ現役で使える商品です。下の方にややダメージが入っています。肩にかけて汚れることがあります。即購入可値段交渉はいたします。気になるとこの写真などございましたら、コメントしてくださると助かります。
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