レディースショルダーバッグ

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2016年に購入しもう色落ちが目立つため出品しました。まだまだ現役で使える商品です。下の方にややダメージが入っています。肩にかけて汚れることがあります。即購入可値段交渉はいたします。気になるとこの写真などございましたら、コメントしてくださると助かります。