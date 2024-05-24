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タグ付き 新品未使用 FR2梅 ポロシャツ polo shirt FR2
商品番号 G97492004052
商品名

タグ付き 新品未使用 FR2梅 ポロシャツ polo shirt FR2
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ㅤご覧頂き有難うございます·͜·ㅤ他サイトでも出品中ですので気になっている方はお早めにどうぞ☄︎ㅤ値段交渉中でも先に購入ボタンを押した方にお譲りしています。ㅤㅤこちらの商品は《フリー》サイズですˊ˗⚪︎fr2梅原宿店で購入しました。ㅤ⚪︎新品タグ付きの美品です　試着もしていません·͜·ㅤ⚪︎メンズの方が着用してもかわいいです✌︎⚪︎購入し、袋から出していません。ㅤㅤ
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