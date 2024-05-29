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マックスマーラ　レディース　シルクフリルトップス
商品番号 D54467985490
商品名

マックスマーラ　レディース　シルクフリルトップス
ブランド名 マックスマーラ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリル襟が可愛トップスです。裾はゴムになってます。濃紺です。●サイズ：タグ表記36サイズ身幅約45cm着丈約51cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：シルク100%●状態：数回着用しましたが目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管。畳んで簡易配送いたします。#Maxmara#puraseta
http://narcologia.ru/goods/subtropical299501.html
http://narcologia.ru/goods/reboot985136.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture310241.html

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