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【新品タグ付き】ユニクロ　マメクロゴウチ　3Dリブニットブラ　ダークグレー
商品番号 T98064694747
商品名

【新品タグ付き】ユニクロ　マメクロゴウチ　3Dリブニットブラ　ダークグレー
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　タグ付き　UNIQLOマメクロゴウチ　コラボMameKurogouchi3DリブニットブラダークグレーL店舗にて購入しましたが、似合わなかった為、出品します。一度試着しております。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。※写真の撮り方が上手くないため、実物と少し違うように写っております。UNIQLOの商品画像をご参考ください。
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