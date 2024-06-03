【新品タグ付き】ユニクロ　マメクロゴウチ　3Dリブニットブラ　ダークグレー

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商品詳細
新品未使用 タグ付き UNIQLOマメクロゴウチ コラボMameKurogouchi3DリブニットブラダークグレーL店舗にて購入しましたが、似合わなかった為、出品します。一度試着しております。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。※写真の撮り方が上手くないため、実物と少し違うように写っております。UNIQLOの商品画像をご参考ください。
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