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Courreges トップス 水色
商品番号 J90512967685
商品名

Courreges トップス 水色
ブランド名 クレージュ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お出かけ当日、ワクワクして袖を通したら全く似合いませんでした。それ以降クローゼットで出番がないので出品いたします、、、(／._.＼)試着のみ値札切ってしまってます、、、
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