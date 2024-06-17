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MANSUR GAVRIEL カバン
商品番号 U24677015611
商品名

MANSUR GAVRIEL カバン
ブランド名 マンサーガブリエル
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッドマンサーガブリエルの赤いバッグです。数年前にプレゼントしていただいたものです。使ったのは1度だけなのですが、それ以降使っていません。クローゼットに保存していたのですが、小さな傷等（写真参照）が少しございます。ただ、全体的にとても綺麗な状態なので、処分するよりは、必要としている方に使っていただければ嬉しいです。ポーチも付いています。引越しもございますので、近々削除するかもしれません。
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