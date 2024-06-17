MANSUR GAVRIEL カバン

カラー···レッドマンサーガブリエルの赤いバッグです。数年前にプレゼントしていただいたものです。使ったのは1度だけなのですが、それ以降使っていません。クローゼットに保存していたのですが、小さな傷等（写真参照）が少しございます。ただ、全体的にとても綺麗な状態なので、処分するよりは、必要としている方に使っていただければ嬉しいです。ポーチも付いています。引越しもございますので、近々削除するかもしれません。



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